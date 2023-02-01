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Адебайор: предложения от «Спартака» поступали неоднократно. Причин выбирать Россию не было

Адебайор: предложения от «Спартака» поступали неоднократно. Причин выбирать Россию не было
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Бывший нападающий «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Реала» Эммануэль Адебайор рассказал об интересе к нему со стороны московского «Спартака».

«Было предложение от московского «Спартака» – причём неоднократно. Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира, такие как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Реал». У меня не было причин выбирать Россию.

Когда «Спартак» интересовался мной? В 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м и 2012-м – то есть они хотели взять меня пять лет подряд. Я понимал, что им нужен, но Англия для меня была наиболее привлекательным вариантом», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Полное интервью с Эммануэлем Адебайором читайте на «Чемпионате»:

«Спартак» хотел взять меня пять лет подряд». Экс-звезда «Арсенала» всё же приедет в Россию «Спартак» хотел взять меня пять лет подряд». Экс-звезда «Арсенала» всё же приедет в Россию
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