Адебайор: предложения от «Спартака» поступали неоднократно. Причин выбирать Россию не было
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Бывший нападающий «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Реала» Эммануэль Адебайор рассказал об интересе к нему со стороны московского «Спартака».
«Было предложение от московского «Спартака» – причём неоднократно. Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира, такие как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Реал». У меня не было причин выбирать Россию.
Когда «Спартак» интересовался мной? В 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м и 2012-м – то есть они хотели взять меня пять лет подряд. Я понимал, что им нужен, но Англия для меня была наиболее привлекательным вариантом», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.
Полное интервью с Эммануэлем Адебайором читайте на «Чемпионате»:
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