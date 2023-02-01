Адебайор: предложения от «Спартака» поступали неоднократно. Причин выбирать Россию не было

Бывший нападающий «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Реала» Эммануэль Адебайор рассказал об интересе к нему со стороны московского «Спартака».



«Было предложение от московского «Спартака» – причём неоднократно. Но я был парнем из Африки, перед которым была возможность играть за лучшие клубы мира, такие как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Реал». У меня не было причин выбирать Россию.



Когда «Спартак» интересовался мной? В 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2011-м и 2012-м – то есть они хотели взять меня пять лет подряд. Я понимал, что им нужен, но Англия для меня была наиболее привлекательным вариантом», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.



Полное интервью с Эммануэлем Адебайором читайте на «Чемпионате»: