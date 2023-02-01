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Адебайор: Россия должна вернуться к большим турнирам, как чемпионат мира и Европы

Адебайор: Россия должна вернуться к большим турнирам, как чемпионат мира и Европы
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Бывший нападающий сборной Того, «Арсенала», «Реала» и «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор поделился мнением о возвращении российского футбола на международную арену.

«Российский футбол рано или поздно должен вернуться в мировой спорт, к большим турнирам вроде чемпионата мира и Европы. Потому что Россия – самая большая страна на планете, с внушительным населением, она важна. И она должна вернуться в футбол», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Напомним, российские национальные и клубные команды были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА весной 2022 года из-за ситуации на Украине.

Полное интервью с Эммануэлем Адебайором читайте на «Чемпионате»:

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