Нагельсман вызвал игроков «Баварии» на тренировку в выходной из-за поездки Гнабри в Париж
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман отменил игрокам мюнхенской команды выходной, запланированный на 30 января, и вызвал их на тренировку, сообщил Sport Bild.
По информации источника, это было сделано в связи с поездкой полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри на Неделю моды в Париже ранее в выходной день. Ранее руководства клуба раскритиковало игрока за это решение. Сообщается, что Нагельсман на тренировке был строже, чем когда-либо, так как чувствовал слишком расслабленную атмосферу в команде.
Мюнхенская «Бавария» набрала 37 очков в 18 матчах и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров входят также берлинский «Унион» (36) и «РБ Лейпциг» (35).
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