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Источник: Вендел интересен «Лиону»

Источник: Вендел интересен «Лиону»
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Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах футболиста заинтересован «Лион», информирует бразильский журналист Габриэль Рейс в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, к 25-летнему бразильцу проявляют интерес и другие серьёзные клубы из Европы, но сам футболист хочет вернуться на родину и играть за «Фламенго».

Напомним, Вендел перешёл в клуб из Санкт-Петербурга 6 октября 2020 года из лиссабонского «Спортинга». Португальцы сообщили, что сумма трансфера составила около € 20 млн, ещё € 4 млн было предусмотрено в качестве бонусов.

25-летний Вендел сыграл 22 матча за петербуржцев в текущем сезоне, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами

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