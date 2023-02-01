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Адебайор: никогда не рассматривал Россию всерьёз в футбольном плане

Адебайор: никогда не рассматривал Россию всерьёз в футбольном плане
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Бывший нападающий «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Реала» Эммануэль Адебайор рассказал, почему не перешёл в «Спартак» и другие клубы Российской Премьер-Лиги.

«Я просто чувствовал, что в Англии мне комфортно: уклад жизни, менталитет, уровень футбола. О России никогда не думал плохо или с негативом – просто в футбольном плане её всерьёз никогда не рассматривал», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

Напомним, 38-летний тоголезец за свою карьеру выступал за «Мец», «Монако» (Франция), «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» (Англия), «Истанбул Башакшехир», «Кайсериспор» (Турция) и «Олимпию» (Парагвай).

Полное интервью с Эммануэлем Адебайором читайте на «Чемпионате»:

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