Адебайор: никогда не рассматривал Россию всерьёз в футбольном плане

Бывший нападающий «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Реала» Эммануэль Адебайор рассказал, почему не перешёл в «Спартак» и другие клубы Российской Премьер-Лиги.



«Я просто чувствовал, что в Англии мне комфортно: уклад жизни, менталитет, уровень футбола. О России никогда не думал плохо или с негативом – просто в футбольном плане её всерьёз никогда не рассматривал», — сказал Адебайор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.



Напомним, 38-летний тоголезец за свою карьеру выступал за «Мец», «Монако» (Франция), «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» (Англия), «Истанбул Башакшехир», «Кайсериспор» (Турция) и «Олимпию» (Парагвай).



Полное интервью с Эммануэлем Адебайором читайте на «Чемпионате»: