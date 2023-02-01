Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Абаскаль сообщил руководству «Спартака», что не покинет клуб до конца сезона

Источник: Абаскаль сообщил руководству «Спартака», что не покинет клуб до конца сезона
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил руководству команды, что доработает с командой до конца сезона, сообщает Metaratings.

Отмечается, что 33-летний испанец провёл закрытую встречу с членами совета директоров красно-белых на первом сборе в ОАЭ. На ней он заверил руководителей, что доработает с командой до конца сезона-2021/2022 и не будет рассматривать предложения, поступающие этой зимой.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Красно-белые под руководством испанца набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России «Спартак» сыграет в первом раунде Пути РПЛ с «Локомотивом». Первый матч состоится 22 февраля, второй — 1 марта.

Экс-тренер «Спартака» возглавит топ-сборную! Но его назначение понравилось не всем Экс-тренер «Спартака» возглавит топ-сборную! Но его назначение понравилось не всем

Капитан «Спартака» Джикия записал видеообращение для Тюлюлина:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023