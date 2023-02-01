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Каррагер: похоже, «Ливерпуль» почти отчаялся вступить в борьбу за топ-4 АПЛ

Каррагер: похоже, «Ливерпуль» почти отчаялся вступить в борьбу за топ-4 АПЛ
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Бывший английский полузащитник Джейми Каррагер высказался о неудачах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне и отсутствии трансферов у клуба в зимнее окно.

«Это ужасный сезон для «Ливерпуля» с точки зрения травм. Иногда это может быть связано с невезением, а иногда — с тем, как проходит реабилитация футболистов. Клуб не заменил врача, который ушёл летом. Не знаю, связано ли происходящее с этим фактом, но нужно, так или иначе, разобраться с медицинским штабом.

Что касается трансферов, я могу понять разочарование болельщиков «Ливерпуля», когда они видят, что другие клубы тратят деньги во все стороны, а поскольку «Ливерпуль» никого не подписал, похоже, они почти отчаялись вступить в борьбу за топ-4», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

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