Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» трижды отправил неверные документы по аренде Зиеша в «ПСЖ». Сделка сорвалась

«Челси» трижды отправил неверные документы по аренде Зиеша в «ПСЖ». Сделка сорвалась
Комментарии

«Челси» трижды посылал неверные документы по переходу марокканского полузащитника Хакима Зиеша на правах аренды в «ПСЖ», сообщает L’Équipe.

Отмечается, что 29-летний футболист должен был перейти во французский клуб по арендному соглашению без права выкупа. «Челси» трижды отправил неправильные документы, из-за чего команды не успели оформить сделку до дедлайна во Франции — 1 февраля, 1:00 мск.

Задержка также была связана с тем, что лондонцы пытались убедить боссов «ПСЖ» включить в соглашение право выкупа Зиеша. Руководство парижан подаст апелляцию во французскую лигу, но шансы на её удовлетворение малы.

В текущем сезоне Зиеш провёл за «Челси» 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. На ЧМ-2022 вместе со сборной Марокко он занял четвёртое место.

Новость по теме
Фабрицио Романо: «ПСЖ» и «Челси» не успели оформить аренду Зиеша до дедлайна

Зиеш дарит детям футболки и мячи:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023