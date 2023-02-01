«Челси» трижды отправил неверные документы по аренде Зиеша в «ПСЖ». Сделка сорвалась

«Челси» трижды посылал неверные документы по переходу марокканского полузащитника Хакима Зиеша на правах аренды в «ПСЖ», сообщает L’Équipe.
Отмечается, что 29-летний футболист должен был перейти во французский клуб по арендному соглашению без права выкупа. «Челси» трижды отправил неправильные документы, из-за чего команды не успели оформить сделку до дедлайна во Франции — 1 февраля, 1:00 мск.
Задержка также была связана с тем, что лондонцы пытались убедить боссов «ПСЖ» включить в соглашение право выкупа Зиеша. Руководство парижан подаст апелляцию во французскую лигу, но шансы на её удовлетворение малы.
В текущем сезоне Зиеш провёл за «Челси» 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. На ЧМ-2022 вместе со сборной Марокко он занял четвёртое место.
Зиеш дарит детям футболки и мячи:
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