Кечинов: неправильно звать на просмотр футболиста, как Дзюба. Все и так знают его качества

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал слова российского тренера Леонида Слуцкого, ранее заявившего, что приглашать на просмотр нападающего Артёма Дзюбу унизительно.

«Не знаю, унижение звать Дзюбу на просмотр или нет, но такого футболиста брать на просмотр неправильно. Если бы были проблемы со здоровьем, нужно было сделать медосмотр, и если у него всё в порядке – подписывать контракт. А что его просматривать? Все и так прекрасно знают сильные и слабые качества Артёма. Если такой футболист нужен, надо подписывать договор, а всё остальное – это разговоры», – сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Дзюба находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор».