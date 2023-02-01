Кокорин: в тюрьме были мерзкие сотрудники. Вы никто, а ведёте себя как генералы

Российский футболист Александр Кокорин рассказал о негативе, с которым столкнулся во время своего заключения. По словам спортсмена, самый большой негатив в тюрьме исходил от некоторых сотрудников.

«Самый большой негатив в тюрьме? Мерзкие сотрудники, от них был негатив. Не все сотрудники мерзкие, но от мерзких сотрудников я был в шоке. Они из себя ничего не представляют, но за счёт того, что им там что-то повесили, они в мафию начинают играть, типа: «Мы вот такие тигры». Вы никто, а ведёте себя будто генералы.

Был ли негатив именно по отношению к нам? Конечно, они пользовались ситуацией. Бешеная история есть. Сидим на карантине, в лагерь только заехали – тебя побрили, сидишь без еды. И просто один мент заносится и кричит: «Гля, вот они!» А мы лапшу быстрого приготовления кушаем. И вот он заносится, говорит: «Гы-гы, вы же там в Монако были, а сейчас сидите». Он был без головного убора, без ничего, не по форме одет. А мы уже такие, чуть-чуть якобы насиделись 9 месяцев. Отвечаем ему: «Слушай, гражданин начальник, чуть в себя приди. Может, поуважительнее разговаривать начнём?» — сказал Кокорин в интервью Сергею Брейну.