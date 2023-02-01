Защитник Педро Порро прокомментировал переход в «Тоттенхэм»

Испанский защитник Педро Порро поделился впечатлениями от перехода в «Тоттенхэм Хотспур».



«Чувствую себя прекрасно. Я очень хотел сюда попасть. Это уникальная возможность для меня, и я надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Я могу привнести в команду характер и индивидуальность. Во мне есть желание и воля к победе. Я с детства мечтал играть в Премьер-лиге. Надеюсь, в воскресенье всё пройдёт хорошо и мы одержим победу», — приводит слова Порро пресс-служба «Тоттенхэма».



Напомним, Порро перешёл в стан «шпор» из «Спортинга» на правах аренды до конца сезона-2022/2023. В соглашении есть пункт об обязательном выкупе трансфера 23-летнего футболиста предстоящим летом. Контракт Порро с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.

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