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Защитник Педро Порро прокомментировал переход в «Тоттенхэм»

Защитник Педро Порро прокомментировал переход в «Тоттенхэм»
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Испанский защитник Педро Порро поделился впечатлениями от перехода в «Тоттенхэм Хотспур».

«Чувствую себя прекрасно. Я очень хотел сюда попасть. Это уникальная возможность для меня, и я надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Я могу привнести в команду характер и индивидуальность. Во мне есть желание и воля к победе. Я с детства мечтал играть в Премьер-лиге. Надеюсь, в воскресенье всё пройдёт хорошо и мы одержим победу», — приводит слова Порро пресс-служба «Тоттенхэма».

Напомним, Порро перешёл в стан «шпор» из «Спортинга» на правах аренды до конца сезона-2022/2023. В соглашении есть пункт об обязательном выкупе трансфера 23-летнего футболиста предстоящим летом. Контракт Порро с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.

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