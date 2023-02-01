Защитник Педро Порро прокомментировал переход в «Тоттенхэм»
Поделиться
Испанский защитник Педро Порро поделился впечатлениями от перехода в «Тоттенхэм Хотспур».
«Чувствую себя прекрасно. Я очень хотел сюда попасть. Это уникальная возможность для меня, и я надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Я могу привнести в команду характер и индивидуальность. Во мне есть желание и воля к победе. Я с детства мечтал играть в Премьер-лиге. Надеюсь, в воскресенье всё пройдёт хорошо и мы одержим победу», — приводит слова Порро пресс-служба «Тоттенхэма».
Напомним, Порро перешёл в стан «шпор» из «Спортинга» на правах аренды до конца сезона-2022/2023. В соглашении есть пункт об обязательном выкупе трансфера 23-летнего футболиста предстоящим летом. Контракт Порро с лондонским клубом будет рассчитан на пять лет.
Новость по теме«Тоттенхэм» объявил о переходе Педро Порро из «Спортинга»
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
12:13
-
12:03
-
12:02
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:40
-
11:32
-
11:24
-
11:20
-
11:20
-
11:16
-
11:07
-
11:05
-
10:51
-
10:46
-
10:45
-
10:34
-
10:33
-
10:20
-
10:10
-
10:07
-
10:00
-
09:51
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
08:49
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
07:34
-
07:00
-
06:45
-
06:25
Партнерский контент