Тедеев — о 0:6 в матче с ЦСКА: в определённых моментах «Алания» действовала провально

Главный тренер «Алании» Заур Тедеев прокомментировал результат товарищеского матча с московским ЦСКА (0:6).



«Провал, может быть, не самое подходящее слово. Очень неприятный результат. В определённых моментах мы действовали провально. Где-то это отображалось тактически, где-то психологически. Понятно, есть определённый уровень усталости, без него не обойтись. Но, думаю, наш соперник тоже не был в оптимальном физическом состоянии. Важно разобраться, как мы пропускали эти мячи. У ЦСКА играют, наверное, лучшие футболисты России, особенно в передней части. Для нас это было хороший тренинг. Будем работать и исправлять ошибки. У нас была возможность увидеть себя против сильной команды. Считаю, что с подбором соперников на сборах нам повезло. Подбирать оппонентов только с Первой и Второй лиги — бессмысленно, на мой взгляд.



Каждый наш футболист должен понять и обдумать, как и куда дальше двигаться. После такого тяжёлого дня нам надо просто осознать, что необходимо много трудиться. Всё, что не убивает нас, делает нас сильнее. Уверен, что игроки и мы, тренерский штаб, сделаем правильные выводы», — приводит слова Тедеева пресс-служба «Алании».

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