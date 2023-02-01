Тедеев — о 0:6 в матче с ЦСКА: в определённых моментах «Алания» действовала провально

Главный тренер «Алании» Заур Тедеев прокомментировал результат товарищеского матча с московским ЦСКА (0:6).
«Провал, может быть, не самое подходящее слово. Очень неприятный результат. В определённых моментах мы действовали провально. Где-то это отображалось тактически, где-то психологически. Понятно, есть определённый уровень усталости, без него не обойтись. Но, думаю, наш соперник тоже не был в оптимальном физическом состоянии. Важно разобраться, как мы пропускали эти мячи. У ЦСКА играют, наверное, лучшие футболисты России, особенно в передней части. Для нас это было хороший тренинг. Будем работать и исправлять ошибки. У нас была возможность увидеть себя против сильной команды. Считаю, что с подбором соперников на сборах нам повезло. Подбирать оппонентов только с Первой и Второй лиги — бессмысленно, на мой взгляд.
Каждый наш футболист должен понять и обдумать, как и куда дальше двигаться. После такого тяжёлого дня нам надо просто осознать, что необходимо много трудиться. Всё, что не убивает нас, делает нас сильнее. Уверен, что игроки и мы, тренерский штаб, сделаем правильные выводы», — приводит слова Тедеева пресс-служба «Алании».
- 1 февраля 2023
-
12:13
-
12:03
-
12:02
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:40
-
11:32
-
11:24
-
11:20
-
11:20
-
11:16
-
11:07
-
11:05
-
10:51
-
10:46
-
10:45
-
10:34
-
10:33
-
10:20
-
10:10
-
10:07
-
10:00
-
09:51
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
08:49
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
07:34
-
07:00
-
06:45
-
06:25