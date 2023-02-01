Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Синдзи Кагава вернулся в «Сересо Осака»
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«Сересо Осака» на официальном сайте объявил о переходе японского полузащитника Синдзи Кагавы из «Сент-Трюйдена» на постоянной основе. Срок действия контракта 33-летнего футболиста с японским клубом не разглашается.
Напомним, Кагава уже выступал в составе клуба «Сересо Осака» с 2006 по 2010 год. Позже полузащитник играл за такие команды, как дортмундская «Боруссия», «Манчестер Юнайтед», «Бешикташ» и другие клубы. В составе немецкого клуба Кагава дважды становился чемпионом Германии (сезон-2010/2011, 2011/2012), а с «Манчестер Юнайтед» выиграл английскую Премьер-лигу в сезоне-2012/2013.
В сезоне 2022 года «Сересо Осака» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Японии. Новый розыгрыш турнира начнётся 17 февраля.
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