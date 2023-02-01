Экс-тренер «Барселоны» рассказал, почему Месси не бил штрафные в начале карьеры

Хуан Карлос Унсуэ, бывший член тренерского штаба «Барселоны», рассказал, почему экс-форвард клуба Лионель Месси не исполнял штрафные в начале своей карьеры.
«Когда Месси перешёл в первую команду, там были такие игроки, как Роналдиньо, Деку и Рафаэль Маркес, которые отлично исполняли штрафные и оставались после тренировок, чтобы потренировать их. А Месси сидел на мяче, просто наблюдая, как они тренируются.
Я спросил его: «Почему ты не тренируешься? Я видел, как ты забивал голы со штрафных в «Ла Масии» (академия «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»). Месси ответил: «Это не моё время, это момент Роналдиньо, Деку и Маркеса». Уже в 16 лет Лео уважал иерархию», — приводит слова Унсуэ Sportskeeda.
Напомним, Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год, затем перейдя в «ПСЖ».
Месси может получить «Суперзолотой мяч»:
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