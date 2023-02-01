Девять переходов в клубы АПЛ — в топ-10 самых дорогих сделок зимнего трансферного окна

Десять трансферов, совершённых клубами английской Премьер-лиги, вошли в топ-10 самых дорогих переходов зимнего окна, сообщает Transfermarkt.



В список вошли пять футболистов, которых приобрёл «Челси», а также по одному игроку перешли в «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Лидс» и «Саутгемптон». Единственный трансфер, совершённый не в АПЛ — переход форварда Витиньи из «Браги» в «Марсель».



Топ-10 самых дорогих трансферов зимнего окна:



1. Энцо Фернандес («Бенфика» — «Челси», € 121 млн);



2. Михаил Мудрик («Шахтёр» — «Челси», € 70 млн);



3. Энтони Гордон («Эвертон» — «Ньюкасл», € 45,6 млн);



4. Коди Гакпо («ПСВ» — «Ливерпуль», € 42 млн);



5. Бенуа Бадьяшиль («Монако» — «Челси», € 38 млн);



6. Нони Мадуэке («ПСВ» — «Челси», € 35 млн);



7. Витинья («Брага» — «Марсель», € 32 млн);



8. Мало Гюсто («Лион» — «Челси», € 30 млн);



9. Жоржиньо Рюттер («Хоффенхайм» — «Лидс», € 28 млн);



10. Камал Сулеймана («Ренн» — «Саутгемптон», € 25 млн).