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Девять переходов в клубы АПЛ — в топ-10 самых дорогих сделок зимнего трансферного окна

Девять переходов в клубы АПЛ — в топ-10 самых дорогих сделок зимнего трансферного окна
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Десять трансферов, совершённых клубами английской Премьер-лиги, вошли в топ-10 самых дорогих переходов зимнего окна, сообщает Transfermarkt.

В список вошли пять футболистов, которых приобрёл «Челси», а также по одному игроку перешли в «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Лидс» и «Саутгемптон». Единственный трансфер, совершённый не в АПЛ — переход форварда Витиньи из «Браги» в «Марсель».

Топ-10 самых дорогих трансферов зимнего окна:

1. Энцо Фернандес («Бенфика» — «Челси», € 121 млн);

2. Михаил Мудрик («Шахтёр» — «Челси», € 70 млн);

3. Энтони Гордон («Эвертон» — «Ньюкасл», € 45,6 млн);

4. Коди Гакпо («ПСВ» — «Ливерпуль», € 42 млн);

5. Бенуа Бадьяшиль («Монако» — «Челси», € 38 млн);

6. Нони Мадуэке («ПСВ» — «Челси», € 35 млн);

7. Витинья («Брага» — «Марсель», € 32 млн);

8. Мало Гюсто («Лион» — «Челси», € 30 млн);

9. Жоржиньо Рюттер («Хоффенхайм» — «Лидс», € 28 млн);

10. Камал Сулеймана («Ренн» — «Саутгемптон», € 25 млн).

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