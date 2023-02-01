Сенников: если «Локомотив» возьмёт Азмуна, Сердар не подведёт — не разорвёт контракт

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе нападающего «Байера» Сердара Азмуна в московский клуб.

«Нападающий, конечно же, нужен «Локомотиву». Азмун уже проверенный форвард, который знает Российскую Премьер-Лигу. Это хорошее усиление будет.



По крайней мере, если Азмуна возьмут, он не подведёт – не разорвёт контракт. Тем более из «Локо» сейчас все уходят, Керк, Изидор под вопросом. Нет нападающих», – сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» и «Сочи» рассматривают вариант с арендой Азмуна до конца сезона-2022/2023.

Напомним, Азмун перешёл в леверкузенский «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний иранский футболист принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями.