Сенников: если «Локомотив» возьмёт Азмуна, Сердар не подведёт — не разорвёт контракт

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе нападающего «Байера» Сердара Азмуна в московский клуб.
«Нападающий, конечно же, нужен «Локомотиву». Азмун уже проверенный форвард, который знает Российскую Премьер-Лигу. Это хорошее усиление будет.
По крайней мере, если Азмуна возьмут, он не подведёт – не разорвёт контракт. Тем более из «Локо» сейчас все уходят, Керк, Изидор под вопросом. Нет нападающих», – сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» и «Сочи» рассматривают вариант с арендой Азмуна до конца сезона-2022/2023.
Напомним, Азмун перешёл в леверкузенский «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний иранский футболист принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями.
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