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Владимир Гранат: сборная Бельгии — команда звёзд. Я совсем не ожидал увидеть там Тедеско

Владимир Гранат: сборная Бельгии — команда звёзд. Я совсем не ожидал увидеть там Тедеско
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал вероятное назначение экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско на должность главного тренера национальной команды Бельгии.

«Сборная Бельгии — команда настоящих футбольных звёзд. Если честно, я совсем не ожидал увидеть там Тедеско. Думаю, Доменико даже сможет чего-то добиться вместе с этой командой. Сборную тренировать чуть-чуть попроще, тем более когда у тебя играют такие игроки. Там каждый второй футболист является звездой. Если не будет никаких внутренних конфликтов с футболистами, всё должно получиться. Посмотрим на ближайшем турнире», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация пока не объявила об официальном назначении Тедеско на должность тренера сборной.

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