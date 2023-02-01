В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к главному тренеру «Спартака» Абаскалю
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Директор по связям с общественностью «Севильи» Хесус Гомез отреагировал на информацию об интересе со стороны клуба к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю.
«Севилья» интересовалась Гильермо Абаскалем? У «Севильи» есть тренер Хорхе Сампаоли, клуб доволен его работой», — сказал Гомез в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что «Севилья» заинтересована в услугах Абаскаля.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Красно-белые под руководством испанца набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России «Спартак» сыграет в первом раунде Пути РПЛ с «Локомотивом». Первый матч состоится 22 февраля, второй — 1 марта.
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