В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к главному тренеру «Спартака» Абаскалю

Директор по связям с общественностью «Севильи» Хесус Гомез отреагировал на информацию об интересе со стороны клуба к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю.

«Севилья» интересовалась Гильермо Абаскалем? У «Севильи» есть тренер Хорхе Сампаоли, клуб доволен его работой», — сказал Гомез в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что «Севилья» заинтересована в услугах Абаскаля.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Красно-белые под руководством испанца набрали 36 очков после 17 туров и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России «Спартак» сыграет в первом раунде Пути РПЛ с «Локомотивом». Первый матч состоится 22 февраля, второй — 1 марта.