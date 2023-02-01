Ловчев отреагировал на слова Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть

Ветеран «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев отреагировал на слова Александра Кокорина о том, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы пройти школу жизни».
«Прочитал высказывание Кокорина — Александр говорит, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме, чтобы получить и почувствовать школу. Я жду советов от Миши Ефремова.
Ранее Кокорин рассказывал нам, что Пиняев и Захарян непременно должны уезжать — вероятно, кто-то разрешил Александру говорить, и теперь мы читаем советы бывалого практически каждый день.
Мне кажется, пора издавать словарь. Гражданин, с которым мы связывали огромные надежды, о котором Капелло рассказывал, что один из чемпионатов мира будет его, советует каждому нормальному мужчине отсидеть. Я надеюсь, что речь хотя бы идёт о 15 сутках и без предварительной обязательной истории со стулом.
Футболистам Захаряну и Пиняеву он советовал быстро уехать. Всем нормальным мужчинам — отсидеть.
Осталось открыть футбольную школу и всё это дело применить на практике. Дурдом», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 1 февраля 2023
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