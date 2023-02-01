Агент Холанда: для меня Эрлинг стоит € 1 млрд. Его ценность — совокупность многих вещей

Рафаэла Пимьента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщила, в какую сумму она оценивает трансфер клиента в другой клуб.



«Мы оформили переход Погба за € 105 млн, и все говорили, что это невероятно! Сегодня многие футболисты стоят подобную сумму. Неймар перешёл за € 222 млн… Цифры меняются. Для меня Холанд стоит € 1 млрд. Может быть, никто и не собирается платить такую цену, но это плата за потенциал, который у него есть, когда он переходит в клуб. А вместе с ним и болельщики, голы, результаты, профессионализм, медиаконтент, известность, спонсоры...



Если сложить всё это вместе, то его ценность представляет собой совокупность многих вещей. Но цену на футболиста на самом деле устанавливает клуб. Я знаю, что никто не собирается платить € 700 млн за игрока, но я совершенно уверена, что ценность, которую Эрлинг добавляет, когда приходит в клуб, огромна», — приводит слова Пимьенты AS.

Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду?