«Что он несёт? Конечно же, я с ним не согласен». Мостовой — о словах Кокорина про тюрьму

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова футболиста кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.



«Даже не знаю, что ответить на высказывание Кокорина про тюрьму. Что он несёт? Что это вообще значит и что за этим стоит? То, что он лишний раз напомнил, что у него была такая история? А зачем? Лучше не напоминать никому об этом, а жить дальше. Понятно, что это никогда не забудется, но не стоит лишний раз напоминать о своём опыте. Ну, конечно же, я с ним не согласен. Нормальный мужчина должен иметь здоровых родителей, воспитать добрых детей и хорошо жить. Непонятно, что Кокорин вообще имел в виду», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

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