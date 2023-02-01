«Что он несёт? Конечно же, я с ним не согласен». Мостовой — о словах Кокорина про тюрьму
Поделиться
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова футболиста кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
«Даже не знаю, что ответить на высказывание Кокорина про тюрьму. Что он несёт? Что это вообще значит и что за этим стоит? То, что он лишний раз напомнил, что у него была такая история? А зачем? Лучше не напоминать никому об этом, а жить дальше. Понятно, что это никогда не забудется, но не стоит лишний раз напоминать о своём опыте. Ну, конечно же, я с ним не согласен. Нормальный мужчина должен иметь здоровых родителей, воспитать добрых детей и хорошо жить. Непонятно, что Кокорин вообще имел в виду», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
13:39
-
13:37
-
13:32
-
13:30
-
13:22
-
13:22
-
13:16
-
13:13
-
13:10
-
12:58
-
12:53
-
12:45
-
12:43
-
12:40
-
12:34
-
12:27
-
12:21
-
12:13
-
12:03
-
12:02
-
12:00
-
11:50
-
11:50
-
11:40
-
11:32
-
11:24
-
11:20
-
11:20
-
11:16
-
11:07
-
11:05
-
10:51
-
10:46
-
10:45
-
10:34
Партнерский контент