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Источник: Дзюба близок к переходу в нидерландский «Витесс»

Источник: Дзюба близок к переходу в нидерландский «Витесс»
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру в Нидерландах. 34-летний футболист близок к переходу в «Витесс», информирует «Спорт День за Днём».

Артём Дзюба находится в статусе свободного агента после того, как покинул турецкий «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года. Ранее сообщалось, что форвард близок к подписанию контракта с «Пари Нижний Новгород», «Торпедо» и рядом других российских клубов, однако до конкретики дело пока что не дошло.

СМИ писали, что Артём Дзюба подписал контракт с «Пари Нижним Новгородом», на этом переходе якобы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Позже нижегородский клуб опроверг эту информацию. На данный момент Дзюба пребывает в статусе свободного агента.

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