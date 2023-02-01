Антонио Конте перенесёт операцию по удалению желчного пузыря
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте может пропустить матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» из-за операции, сообщает пресс-служба «шпор».
«Антонио Конте недавно почувствовал сильные боли в животе. После того, как ему поставили диагноз холецистит, было решено сделать операцию по удалению желчного пузыря. Специалист перенесёт операцию 1 февраля и вернётся в «Тоттенхэм Хотспур» после восстановления. Все в клубе желают ему удачи», — говорится в заявлении пресс-службы «Тоттенхэма».
Напомним, «Тоттенхэм Хотспур» в 21 матче набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (50).
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