Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антонио Конте перенесёт операцию по удалению желчного пузыря

Антонио Конте перенесёт операцию по удалению желчного пузыря
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте может пропустить матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» из-за операции, сообщает пресс-служба «шпор».

«Антонио Конте недавно почувствовал сильные боли в животе. После того, как ему поставили диагноз холецистит, было решено сделать операцию по удалению желчного пузыря. Специалист перенесёт операцию 1 февраля и вернётся в «Тоттенхэм Хотспур» после восстановления. Все в клубе желают ему удачи», — говорится в заявлении пресс-службы «Тоттенхэма».

Напомним, «Тоттенхэм Хотспур» в 21 матче набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является лондонский «Арсенал» (50).

Новость по теме
Защитник Педро Порро прокомментировал переход в «Тоттенхэм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023