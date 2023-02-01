El Chiringuito: Мбаппе сожалеет, что остался в «ПСЖ». Он ждёт возможности перейти в «Реал»

Журналист El Chiringuito TV Эду Агирре сообщил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сожалеет, что не перешёл в «Реал» летом 2022 года.
Как отметил испанский репортёр в эфире на YouTube-канале передачи, 24-летний француз ждёт возможности перейти в мадридский клуб. Также Мбаппе сообщил своему окружению, что его контракт с «ПСЖ» заключён до 2024-го, а не 2025 года, как было заявлено на пресс-конференции по случаю заключения соглашения.
Летом 2022 года французский форвард мог перейти в «Реал» на правах свободного агента, но в итоге принял решение остаться в «ПСЖ» и подписать новый контракт. В текущем сезоне Мбаппе провёл 25 матчей во всех турнирах за французский клуб, забив 25 голов и отдав шесть результативных передач.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»:
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