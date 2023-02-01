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Стало известно, какую сумму заработает победитель Зимнего кубка РПЛ

Стало известно, какую сумму заработает победитель Зимнего кубка РПЛ
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Стал известен призовой фонд Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги, который пройдёт с 2 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, участие в турнире примут московский «Спартак», а также «Ростов», «Сочи» и «Краснодар».

Общий призовой фонд составит 10 млн рублей. Команда, победившая в турнире, получит 7 млн. Ещё 3 млн получит клуб за победу в челлендже, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин. После первого тура — 4 и 5 февраля — на турнире состоятся челленджи с участием игроков всех команд: пенальти по мишеням, полоса препятствий, дуэли вратарей и другие конкурсы.

В регламент турнира включена возможность подавать запросы для просмотра судьёй видеоповторов спорных моментов. Также на Кубке предусмотрены флеш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения встречи.

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