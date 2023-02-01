Стало известно, какую сумму заработает победитель Зимнего кубка РПЛ

Стал известен призовой фонд Winline Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги, который пройдёт с 2 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
Напомним, участие в турнире примут московский «Спартак», а также «Ростов», «Сочи» и «Краснодар».
Общий призовой фонд составит 10 млн рублей. Команда, победившая в турнире, получит 7 млн. Ещё 3 млн получит клуб за победу в челлендже, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин. После первого тура — 4 и 5 февраля — на турнире состоятся челленджи с участием игроков всех команд: пенальти по мишеням, полоса препятствий, дуэли вратарей и другие конкурсы.
В регламент турнира включена возможность подавать запросы для просмотра судьёй видеоповторов спорных моментов. Также на Кубке предусмотрены флеш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения встречи.
- 1 февраля 2023
-
15:16
-
15:15
-
15:12
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
14:55
-
14:52
-
14:52
-
14:49
-
14:47
-
14:45
-
14:45
-
14:42
-
14:41
-
14:38
-
14:36
-
14:33
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:18
-
14:13
-
14:02
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:32
-
13:30
-
13:22
-
13:22
-
13:16
-
13:13
-
13:10