Бердыев: разговора о переходе Азмуна в «Сочи» не было

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о возможном переходе нападающего «Байера» Сердара Азмуна в клуб.

«Азмун? Я был у него здесь на свадьбе. Но разговора о переходе в «Сочи» не было. У него не было этой цели и мыслей на этот счёт», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» и «Локомотив» рассматривают вариант с арендой Азмуна.

Напомним, Азмун перешёл в леверкузенский «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний иранский футболист принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие во всех матчах Ирана на групповом этапе, но не записал на свой счёт забитых мячей или голевых пасов.