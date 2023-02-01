«Зенит» пообещал болельщикам бесплатную атрибутику и еду на первом матче с Fan ID

«Зенит» объявил о начале продажи билетов на первые домашние матчи в 2023 году. Пресс-служба сине-бело-голубых подчеркнула, что для приобретения билетов необходимо оформить Fan ID. При этом со своей стороны клуб пообещал болельщикам, оформившим Fan ID, бесплатную атрибутику и еду на первом домашнем матче в году.
«Гости первых домашних матчей 2023 года примут участие в розыгрыше автомобиля Lada Granta. Шансы на победу вырастут при условии посещения двух стартовых домашних матчей. Также болельщики получат фирменные сине-бело-голубые шарфы из лимитированной коллекции (количество ограничено) и бесплатные футбольные закуски с напитком (на игре с «Пари НН»). До встречи на «Газпром Арене»!» — написала пресс-служба «Зенита» в клубном телеграм-канале.
- 1 февраля 2023
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