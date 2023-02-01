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Карпин — о трансферах: если «Сити» и «Ливерпуль» усиливаются, то и «Ростов» хотел бы этого

Карпин — о трансферах: если «Сити» и «Ливерпуль» усиливаются, то и «Ростов» хотел бы этого
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возможность усиления клуба в зимнее трансферное окно.

«Любой тренер скажет, что если «Манчестер Сити», «Ливерпуль» усиливаются, то и «Ростов» хотел бы этого. Но всё зависит от возможностей. Если она будет – усилимся. Пока конкретных вариантов на усиление нет. Не потому что их нет, просто не можем их привезти.

Мы смотрим не только на российский рынок, но и на зарубежный. Но здесь многое зависит от нынешних событий, закрытого аэропорта. Понятно, что «Краснодар» в похожих условиях. Но финансовые условия иногда перебивают аэропорты», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, зимнее окно переходов в России открыто до 22 февраля 2023 года.

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