«Этот вопрос сейчас не совсем уместен». Абаскаль — о ситуации с Промесом

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал отсутствие на сборе в ОАЭ нидерландского форварда клуба Квинси Промеса. Напомним, футболист красно-белых остался в Москве из-за ситуации с судебным разбирательством на родине.



«Промес? Да, я как тренер имею ответственность. Как футболисты, журналисты и остальные. Я не раз высказывался на этот счёт. Считаю, что сейчас этот вопрос не совсем уместен. Я отвечал на него в Москве, Дубае… Третий раз отвечать на одно и то же – пустая трата времени», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



«Спартак» стартует на Winline Зимнем кубке РПЛ матчем с «Ростовом». Встреча состоится завтра, 2 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.