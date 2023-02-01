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«Этот вопрос сейчас не совсем уместен». Абаскаль — о ситуации с Промесом

«Этот вопрос сейчас не совсем уместен». Абаскаль — о ситуации с Промесом
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал отсутствие на сборе в ОАЭ нидерландского форварда клуба Квинси Промеса. Напомним, футболист красно-белых остался в Москве из-за ситуации с судебным разбирательством на родине.

«Промес? Да, я как тренер имею ответственность. Как футболисты, журналисты и остальные. Я не раз высказывался на этот счёт. Считаю, что сейчас этот вопрос не совсем уместен. Я отвечал на него в Москве, Дубае… Третий раз отвечать на одно и то же – пустая трата времени», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Спартак» стартует на Winline Зимнем кубке РПЛ матчем с «Ростовом». Встреча состоится завтра, 2 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.

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