Бердыев: переподписание Нобоа — это решение «Сочи». Я не имел к этому отношения

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о продлении контракта с эквадорским полузащитником Кристианом Нобоа.

«Переподписание Нобоа? Я не имел к этому отношения. Это решение клуба», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, новое соглашение Нобоа с сочинским клубом заключено по схеме «1+1». Предыдущее соглашение эквадорца истекало в конце текущего сезона.



Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Эквадорский футболист является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, поразив ворота соперников «южан» 10 раз в 15 сыгранных матчах. К ним Кристиан добавил одну голевую передачу. Кроме «Сочи», Нобоа выступал также за «Зенит», «Рубин», «Динамо» и «Ростов».