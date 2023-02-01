Бердыев: переподписание Нобоа — это решение «Сочи». Я не имел к этому отношения
Поделиться
Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о продлении контракта с эквадорским полузащитником Кристианом Нобоа.
«Переподписание Нобоа? Я не имел к этому отношения. Это решение клуба», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, новое соглашение Нобоа с сочинским клубом заключено по схеме «1+1». Предыдущее соглашение эквадорца истекало в конце текущего сезона.
Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Эквадорский футболист является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, поразив ворота соперников «южан» 10 раз в 15 сыгранных матчах. К ним Кристиан добавил одну голевую передачу. Кроме «Сочи», Нобоа выступал также за «Зенит», «Рубин», «Динамо» и «Ростов».
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
15:16
-
15:15
-
15:12
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
14:55
-
14:52
-
14:52
-
14:49
-
14:47
-
14:45
-
14:45
-
14:42
-
14:41
-
14:38
-
14:36
-
14:33
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:18
-
14:13
-
14:02
-
13:49
-
13:39
-
13:37
-
13:32
-
13:30
-
13:22
-
13:22
-
13:16
-
13:13
-
13:10
Партнерский контент