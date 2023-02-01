«Думаю, достаточно». Абаскаль — о зимних трансферах «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что красно-белые завершили зимнюю трансферную кампанию. Москвичи приобрели двух защитников: Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.



«По трансферной кампании, думаю, достаточно. У нас два футболиста ушли, два пришли. У них богатый опыт. По поводу их адаптации, то им нужно будет время. Возможно, больше чем остальным. Ребята в команде, мы общаемся, объясняем игровые принципы. Работаем 24/7. Проблем с коммуникацией нет. До старта официальных матчей, надеюсь, они адаптируются лучшим образом», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



«Спартак» первый официальный матч в году сыграет 22 февраля в рамках Кубка России с «Локомотивом». Завтра, 2 февраля, команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Ростовом» на Winline Зимнем кубке РПЛ (19:30 мск).