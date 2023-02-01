Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Думаю, достаточно». Абаскаль — о зимних трансферах «Спартака»

«Думаю, достаточно». Абаскаль — о зимних трансферах «Спартака»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, что красно-белые завершили зимнюю трансферную кампанию. Москвичи приобрели двух защитников: Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

«По трансферной кампании, думаю, достаточно. У нас два футболиста ушли, два пришли. У них богатый опыт. По поводу их адаптации, то им нужно будет время. Возможно, больше чем остальным. Ребята в команде, мы общаемся, объясняем игровые принципы. Работаем 24/7. Проблем с коммуникацией нет. До старта официальных матчей, надеюсь, они адаптируются лучшим образом», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Спартак» первый официальный матч в году сыграет 22 февраля в рамках Кубка России с «Локомотивом». Завтра, 2 февраля, команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Ростовом» на Winline Зимнем кубке РПЛ (19:30 мск).

«Спартак» потратил больше всех. Трансферы РПЛ за неделю, которые вы могли упустить «Спартак» потратил больше всех. Трансферы РПЛ за неделю, которые вы могли упустить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023