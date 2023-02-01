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Курбан Бердыев рассказал, футбол каких команд его вдохновляет

Курбан Бердыев рассказал, футбол каких команд его вдохновляет
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Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев рассказал о командах, которые его вдохновляют, и определил цели клуба на ближайшее время.

«Чей футбол меня вдохновляет? «Спартак», «Краснодар» и «Ростов». Что касается целей, ближайшая игра самая важная. Отходим от этого. Но в перспективе, безусловно, будем наигрывать игроков. Постепенно омолаживать состав. Но не в ущерб игре», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Сочи» примет участие в Winline Зимнем кубке Российской Премьер-Лиги, который пройдёт с 2 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Участие в турнире также примут московский «Спартак», «Ростов» и «Краснодар». Команда, победившая в турнире, получит 7 миллионов рублей. 3 млн получит клуб за победу в челлендже.

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