Карпин высказался о предстоящем матче «Ростова» со «Спартаком» на Зимнем кубке РПЛ
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем матче своей команды с московским «Спартаком» на Зимнем кубке РПЛ. Игра состоится завтра, 2 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
На завтрашний вечер нет никаких задач, кроме как дать подготовиться к сезону. Распределить нагрузку. Задачи выиграть игру завтра нет. Есть цель посмотреть наработки и увидеть их в игре против хорошего и сильного соперника. Это единственная задача. Убиваться из-за очков здесь никто не будет. Задача – подготовиться к сезону, а не выиграть. Но хочется ещё и выиграть, конечно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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