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Валерий Карпин: отсутствие зарубежных соперников — это проблематично

Валерий Карпин: отсутствие зарубежных соперников — это проблематично
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об отсутствии зарубежных соперников у российских команд.

«Это проблематично. Крайне проблематично. В той же Австрии мы играли с командами второй Бундеслиги. Было интересно посмотреть своих футболистов на этом уровне. Конечно, хотелось бы. Вряд ли кто-то из нас от этого отказался бы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Ростов» сыграет в Winline Зимнем кубке Российской Премьер-Лиги, который пройдёт с 2 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Участие в турнире, помимо «Ростова», примут «Спартак», «Сочи» и «Краснодар». Общий призовой фонд составит 10 млн рублей. Команда, победившая в турнире, получит 7 млн. Ещё 3 млн получит клуб за победу в челлендже.

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