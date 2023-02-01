Абаскаль ответил на вопрос, собирается ли дарить Карпину подарок на день рождения

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, собирается ли дарить наставнику «Ростова» Валерию Карпину подарок на день рождения. Напомним, команды встретятся на Зимнем кубке РПЛ. Игра состоится завтра, 2 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Буду ли что-то дарить Карпин завтра на день рождения? Сейчас подарков нет. Но мне Валерий Георгиевич делал много подарков, когда я смотрел его игру, будучи ребёнком», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Зимний Кубок РПЛ пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля. В турнире также принимают участие «Краснодар», «Ростов» и «Сочи».