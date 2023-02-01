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Абаскаль ответил на вопрос, собирается ли дарить Карпину подарок на день рождения

Абаскаль ответил на вопрос, собирается ли дарить Карпину подарок на день рождения
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, собирается ли дарить наставнику «Ростова» Валерию Карпину подарок на день рождения. Напомним, команды встретятся на Зимнем кубке РПЛ. Игра состоится завтра, 2 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

«Буду ли что-то дарить Карпин завтра на день рождения? Сейчас подарков нет. Но мне Валерий Георгиевич делал много подарков, когда я смотрел его игру, будучи ребёнком», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Зимний Кубок РПЛ пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля. В турнире также принимают участие «Краснодар», «Ростов» и «Сочи».

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