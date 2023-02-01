Абаскаль: если удастся сохранить атмосферу в «Спартаке», нам будет проще

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о борьбе красно-белых за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
«Мы не рассуждаем о первом месте. Это не совсем правильно. Если говорить о менталитете, то моя задача как тренера — поддерживать атмосферу. Вести в правило, например, отсутствие чрезмерной радости после успеха. Не сильно огорчаться после поражений. Менталитет команды – психология, которая строится каждый день. Если нам удастся сохранить нашу атмосферу, усилить её с помощью конкуренции, нам будет проще. А что касается чемпионата, то итоги будут подводиться в конце сезона», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Московский «Спартак» в 17 матчах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 1 февраля 2023
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