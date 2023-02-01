Морган — фанатам «Челси»: вам нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» в таблице АПЛ

Известный журналист Пирс Морган, болеющий за лондонский «Арсенал», обратился к болельщикам «Челси» по окончании зимнего трансферного окна.



«Напоминание болельщикам «Челси»: мы лидируем в лиге, а вы на 10-м месте, мы опережаем вас на 21 очко с игрой в запасе. Так что тратьте столько газиллионов, сколько хотите, но вам правда нужно купить телескоп, чтобы увидеть «Арсенал» [в таблице], – написал Морган в своих соцсетях.



Напомним, «Челси» потратил почти € 330 млн в зимнее трансферное окно. Клуб приобрёл Энцо Фернандеса («Бенфика», € 121 млн), Михаила Мудрика («Шахтёр», € 70 млн), Бенуа Бадьяшиля («Монако», € 38 млн), Нони Мадуэке (ПСВ, € 35 млн), Мало Гюсто («Лион», € 30 млн), Андрея Сантос («Васко да Гама», € 12,5 млн), Датро Фофану («Мольде», € 12 млн) и Жоау Феликса («Атлетико», аренда за € 11 млн).



«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков после 19 встреч. «Челси» — на 10-й строчке, заработав 29 очков за 20 матчей.

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