II Messaggero: Дзаньоло подаст в суд на «Рому» из-за травли и психологического давления

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло собирается подать в суд на команду из-за травли и психологического давления на него, сообщает II Messaggero.



Как отмечает источник, 23-летний футболист и его окружение думают над тем, чтобы обратиться в суд из-за отстранения от первой команды до конца сезона. Дзаньоло хочет подать заявление на «Рому» в связи с «травлей и психологическим давлением», которые последовали после его решения подать запрос на трансфер.



Возвращение в основной состав исключено, так как решение об отстранении полузащитника принял лично владелец «Ромы» Дэн Фридкин. Ожидается, что Дзаньоло будет посещать индивидуальные тренировки. Римляне разрешили Николо покинуть расположение клуба на два дня после того, как его машину преследовали после матча Серии А с «Наполи» (1:2), который футболист пропустил из-за переговоров с другими командами. Ему угрожали смертью разъярённые болельщики «Ромы».



В текущем сезоне Дзаньоло провёл 17 матчей, забив два гола и отдав одну результативную передачу.