Уткин — о словах Кокорина про тюрьму: что вообще этот пень несёт? Мозгов нет вообще

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на слова Александра Кокорина о том, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы пройти школу жизни». По мнению Кокорина, заключение может исправить ребят, «которые немного поплыли».

«Кокорин — настоящий придурок. Ну вот как человек может говорить такие вещи? В моей юности так некоторые говорили об армии. Когда ещё два года служили. И из институтов забирали. Но таков был закон. Ты просто дорастал до 18, приходила пора. Но сейчас вот этот кретин говорит, что каждому мужику полезно отсидеть.

А сидят ведь не потому, что до 18 дорос. Сидят у нас по статье. Для этого надо худо-бедно совершить преступление. То есть каждому полезно совершить преступление. Школу жизни получить.

Иначе по Конституции в тюрьму ведь не попасть. Так что «настоящему мужику» надо сделать? Ограбить? Избить? Изнасиловать? Обобрать пенсионера? В тюрьму же ещё попасть надо!

Что вообще этот пень несёт? Какая же пещерная глупость. Ничему жизнь не учит, мозгов нет вообще», — написал Уткин в своём телеграм-канале.