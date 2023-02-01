Динияр Билялетдинов назвал лучшего футболиста «Локомотива» в XXI веке

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает экс-футболиста железнодорожников Дмитрия Лоськова лучшим игроком команды в XXI веке.

«Лучший футболист «Локомотива» в XXI веке? Сильных футболистов было много, но напрашивается Дмитрий Лоськов. Это футболист с глазами на спине, он оценивал ситуацию очень быстро. При небольших скоростных качествах скорость мысли была намного быстрее, возможно, быстрее, чем даже мяч. Он оставил отпечаток в истории «Локомотива». К сожалению, сейчас таких в «Локомотиве» нет», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Напомним, Дмитрий Лоськов провёл в составе «Локомотива» 422 матча, забил 128 голов и отдал 138 результативных пасов. В составе железнодорожников он дважды стал чемпионом России и трижды – обладателем Кубка страны. Лоськов — лучший бомбардир в истории «Локо».