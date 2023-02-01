Гамид Агаларов объяснил, почему не уехал за границу

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов объяснил, почему остался в РПЛ вместо перехода в европейский клуб. По словам футболиста, такое решение было принято по семейным обстоятельствам.
«Были определённые сложности с отъездом за границу. Какого характера? Семейные. Я не женат, одному за рубежом было бы тяжеловато, а перевозить туда родителей, братьев или сестёр смысла не имело, у них здесь своя жизнь. Языковой барьер тоже учитывался, хотя я неплохо знаю английский, мама преподаёт этот язык. Новая культура, обстановка, страна, на тот момент было внутреннее ощущение, что лучше остаться ещё на сезон.
Это родительские мысли или мои? Мои, хотя с родителями это обсуждалось, конечно. Пришли к единому мнению: годик подождать. Была возможность, но я пока не рискнул.
Стал ли я ближе к Европе? И в прошлом году, и сейчас лично ко мне с предложениями никто не обращался, поэтому не знаю. Смотрю на вещи реально: сейчас я футболист «Ахмата», поэтому рассуждать о Европе смысла нет», — приводит слова Агаларова «Матч ТВ».
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов за «Уфу».
- 1 февраля 2023
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