РФС наложил на «Рубин» запрет на регистрацию игроков из-за задолженности перед С. Бакаевым

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте сообщил, что на казанский «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых футболистов.



«Во вторник, 31 января, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором были приняты следующие решения: удовлетворить заявление футболиста Солтмурада Бакаева в отношении ФК «Рубин» о взыскании индивидуальной поощрительной выплаты в полном объёме. Обязать клуб выплатить индивидуальную поощрительную выплату за спортивный сезон-2021/2022.



Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед футболистом Солтмурадом Бакаевым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении.