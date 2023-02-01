Аллегри прокомментировал переход Маккенни из «Ювентуса» в «Лидс»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал переход полузащитника туринского клуба Уэстона Маккенни в «Лидс Юнайтед» на правах аренды.



«Маккенни хотел уйти из клуба, он попросил его отпустить. Мы нашли отличное решение с «Лидс Юнайтед», — приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



Напомним, Маккенни перешёл в «Ювентус» летом 2021 года из «Шальке» за сумму около € 20,5 млн. Он провёл за туринский клуб 21 матч во всех турнирах. На его счету три гола и три результативные передачи. С 2017 года Маккенни вызывается в национальную команду США.

«Лидс Юнайтед» в 19 матчах набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.