Аллегри прокомментировал переход Маккенни из «Ювентуса» в «Лидс»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал переход полузащитника туринского клуба Уэстона Маккенни в «Лидс Юнайтед» на правах аренды.
«Маккенни хотел уйти из клуба, он попросил его отпустить. Мы нашли отличное решение с «Лидс Юнайтед», — приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Маккенни перешёл в «Ювентус» летом 2021 года из «Шальке» за сумму около € 20,5 млн. Он провёл за туринский клуб 21 матч во всех турнирах. На его счету три гола и три результативные передачи. С 2017 года Маккенни вызывается в национальную команду США.
«Лидс Юнайтед» в 19 матчах набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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