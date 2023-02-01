Sky Sports: в «ПСЖ» больше не хотят связываться с «Челси» после ситуации с Зиешем

Во французском «ПСЖ» больше не хотят связываться с лондонским «Челси» после ситуации с несостоявшимся трансфером полузащитника Хакима Зиеша. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на источник в парижском клубе.
«Прошлая ночь (с 31 января на 1 февраля. — Прим. «Чемпионата») была настоящей катастрофой. «ПСЖ» больше никогда не будет иметь никаких дел с «Челси». Мы не принимаем такой способ ведения дел и обращения с игроками», — приводит слова представителя «ПСЖ» источник.
Напомним, в последний день трансферного окна «Челси» и «ПСЖ» договорились о переходе марокканского футболиста в стан парижан на правах аренды, однако трансфер так и не был осуществлён из-за просроченного дедлайна. В «ПСЖ» обвинили в срыве перехода Зиеша «Челси», руководство которого специально допускало ошибки в документах, чтобы удержать марокканца. Парижский клуб выступил с апелляцией, которая была отклонена.
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- 1 февраля 2023
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