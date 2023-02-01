Аллегри — о штрафе «Ювентуса»: ложишься спать в топ-3, а просыпаешься внизу таблицы

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри накануне матча 1/4 Кубка Италии с «Лацио» прокомментировал предстоящий поединок, а также вновь затронул тему снятия с туринцев 15 очков в турнирной таблице Серии А.
«Нам нужно сосредоточиться на этом сложном матче с командой, которая показывает отличные результаты. Это матч на вылет, и к нему нужно будет подойти со всей осторожностью.
Лишение 15 очков в Серии А? Это не должно служить оправданием, клуб позаботится о том, чтобы защитить себя и попытаться вернуть эти очки. Мы должны выйти на поле и сделать то, что нужно, наилучшим образом. Я думаю, это первый случай, когда из турнирной таблицы отняли 15 очков: ложишься спать вторым или третьим, а просыпаешься внизу таблицы», — приводит слова Аллегри журналист Альфредо Педулла.
Матч между «Ювентусом» и «Лацио» состоится завтра, 2 февраля, на стадионе «Альянц — Ювентус». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
«Ювентус» обыграл «Монцу» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
- 1 февраля 2023
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