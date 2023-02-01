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Анчелотти — о Модриче и Бензема: легенды клуба должны завершить карьеру в «Реале»

Анчелотти — о Модриче и Бензема: легенды клуба должны завершить карьеру в «Реале»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем полузащитника Луки Модрича и нападающего Карима Бензема.

«Бензема и Модрич в Саудовской Аравии? Я думаю, две легенды клуба должны закончить карьеру в «Реале». Они должны остаться», — приводит слова Анчелотти Marca.

Контракты обоих футболистов заканчиваются грядущим летом. Руководство мадридского клуба ещё не приняло решение о продлении соглашений. На фоне обсуждений о новом контракте в прессе начали всплывать слухи о возможном переходе хорвата и француза в чемпионат Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Лука Модрич сыграл в 25 матчах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Карим Бензема принял участие в 20 матчах и поразил ворота 13 раз.

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