Анчелотти — о Модриче и Бензема: легенды клуба должны завершить карьеру в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем полузащитника Луки Модрича и нападающего Карима Бензема.



«Бензема и Модрич в Саудовской Аравии? Я думаю, две легенды клуба должны закончить карьеру в «Реале». Они должны остаться», — приводит слова Анчелотти Marca.



Контракты обоих футболистов заканчиваются грядущим летом. Руководство мадридского клуба ещё не приняло решение о продлении соглашений. На фоне обсуждений о новом контракте в прессе начали всплывать слухи о возможном переходе хорвата и француза в чемпионат Саудовской Аравии.



В нынешнем сезоне Лука Модрич сыграл в 25 матчах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Карим Бензема принял участие в 20 матчах и поразил ворота 13 раз.

«Реал» в матче Примеры не сумел обыграть «Реал Сосьедад»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.