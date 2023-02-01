Матч открытия женского ЧМ-2023 перенесён на 83-тысячный стадион из-за высокого спроса

Матч открытия женского чемпионата мира по футболу 2023 года между сборными Австралии и Северной Ирландии состоится на стадионе «Австралия», вмещающем 83 тысячи зрителей. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА на официальном сайте. Изначально встреча должна была пройти на Сиднейском футбольном стадионе, вмещающем 42,5 тысячи зрителей.

Перенос случился из-за высокого спроса на билеты — все доступные были раскуплены за несколько дней. Организаторы решили перенести игру на стадион, который вмещает почти в два раза больше людей. Стадион «Австралия» также примет финал ЧМ-2023 среди женщин.



На чемпионат мира по футболу среди женщин уже продано свыше 500 тыс. билетов, ФИФА планирует собрать на турнире более 1,5 млн болельщиков.