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«Манчестер Юнайтед» признал Маркуса Рашфорда лучшим игроком команды по итогам января

«Манчестер Юнайтед» признал Маркуса Рашфорда лучшим игроком команды по итогам января
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд был признан лучшим игроком клуба по итогам января. Об этом «красные дьяволы» объявили на своём официальном сайте.

«Наш форвард, находящийся в хорошей форме, забивал в восьми матчах из десяти в течение месяца, включая уверенную победу в манчестерском дерби, когда мы обыграли наших соседей со счётом 2:1 на «Олд Траффорд».

Его невероятная результативность привела также к тому, что он сравнялся с Деннисом Вайоллетом по забитым мячам в девяти домашних матчах подряд, а его общее количество голов за сезон составляет колоссальные 18 мячей.

Обойдя Каземиро, Аарона Ван-Биссаку и Бруну Фернандеша в борьбе за награду, Рашфорд стал первым игроком клуба, получившим награду несколько месяцев подряд в нынешнем сезоне», — говорится в заявлении клуба.

Маркус Рашфорд признаётся лучшим игроком команды уже третий месяц подряд — ранее он получал награду по итогам ноября и декабря соответственно.

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