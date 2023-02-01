«Манчестер Юнайтед» признал Маркуса Рашфорда лучшим игроком команды по итогам января

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд был признан лучшим игроком клуба по итогам января. Об этом «красные дьяволы» объявили на своём официальном сайте.
«Наш форвард, находящийся в хорошей форме, забивал в восьми матчах из десяти в течение месяца, включая уверенную победу в манчестерском дерби, когда мы обыграли наших соседей со счётом 2:1 на «Олд Траффорд».
Его невероятная результативность привела также к тому, что он сравнялся с Деннисом Вайоллетом по забитым мячам в девяти домашних матчах подряд, а его общее количество голов за сезон составляет колоссальные 18 мячей.
Обойдя Каземиро, Аарона Ван-Биссаку и Бруну Фернандеша в борьбе за награду, Рашфорд стал первым игроком клуба, получившим награду несколько месяцев подряд в нынешнем сезоне», — говорится в заявлении клуба.
Маркус Рашфорд признаётся лучшим игроком команды уже третий месяц подряд — ранее он получал награду по итогам ноября и декабря соответственно.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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