Роман Шишкин считает, что Сердар Азмун может быть хорошим усилением для «Локомотива»
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Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о возможном переходе нападающего «Байера» Сердара Азмуна в стан железнодорожников.
«Слышал новость, что Азмун может вернуться в «Зенит», потому что не имеет игровой практики в «Байере», – это логично. Про «Локомотив» первый раз слышу, но считаю, это будет очень хорошее усиление. «Локомотив», на мой взгляд, в последнее время делает не совсем точечные трансферы — с этим проблема и в результатах. А Азмун прекрасно знаком с нашим чемпионатом, он знает многие команды.
Думаю, «Локомотив», как и «Зенит», может потянуть его финансовые условия. Считаю, это может быть хорошим усилением для «Локомотива», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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