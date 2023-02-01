Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Шишкин считает, что Сердар Азмун может быть хорошим усилением для «Локомотива»

Роман Шишкин считает, что Сердар Азмун может быть хорошим усилением для «Локомотива»
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о возможном переходе нападающего «Байера» Сердара Азмуна в стан железнодорожников.

«Слышал новость, что Азмун может вернуться в «Зенит», потому что не имеет игровой практики в «Байере», – это логично. Про «Локомотив» первый раз слышу, но считаю, это будет очень хорошее усиление. «Локомотив», на мой взгляд, в последнее время делает не совсем точечные трансферы — с этим проблема и в результатах. А Азмун прекрасно знаком с нашим чемпионатом, он знает многие команды.

Думаю, «Локомотив», как и «Зенит», может потянуть его финансовые условия. Считаю, это может быть хорошим усилением для «Локомотива», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме
Гранат: переход Азмуна в «Локомотив» может стать самым ярким трансфером 2023 года в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023