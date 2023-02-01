Оглашён регламент Зимнего кубка РПЛ, где сыграют «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи»
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги на официальном сайте опубликовала регламент Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором сыграют «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Сочи».
Два тайма по 45 минут, три очка за победу. В случае ничьей – серия пенальти. За победу в ней – два очка, за проигрыш – одно. При равенстве очков решают разница мячей и количество забитых голов в основное время всех игр турнира. При полном равенстве этих показателей в ход идут личные встречи в играх турнира.
Завтра, 2 февраля, турнир откроется матчем «Ростова» и «Спартака», 3 февраля сыграют «Краснодар» и «Сочи». Турнир закончится 11 февраля, победитель получит 7 млн рублей. Команда, занявшая первое место по результатам «Игровых челленджей», заработает 3 млн рублей.
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